Ученый ИГУ рассказала, что в Иркутске выросла интенсивность осадков в весенние месяцы

Второй год подряд в третьей декаде апреля в Иркутск возвращается зимняя погода. Завкафедрой метеорологии и физики околоземного космического пространства ИГУ Инна Латышева рассказала, с чем это может быть связано.
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