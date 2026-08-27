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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Рубин» предложил 2,5 млн евро за Куэльо. «Сан-Лоренсо» требует 3,5 млн за форварда

« Рубин » хочет приобрести нападающего « Сан-Лоренсо » Алексиса Куэльо. Tribuna.com утверждает, что казанский клуб предложил 2,5 миллиона евро за 26-летнего аргентинца, однако «Сан-Лоренсо» требует 3,5 млн.

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