НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Екатеринбург и мир

25 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгения Чернобровина
    Красиво, наверное, хотелось бы посмотреть.Музыкальное шоу ф...
  • Елена Вадимовна
    Не только школы, садики и поликлиники. Но и школьные автобусы. Развивается ИЖС, застройщики строят и продают дома в к...Не только жильё, ...
  • Елена Вадимовна
    Нужно продумать систему защиты пенсионеров от лишения их единственного жилья с последующей сдачей "в приюты".препятст...Национальный прое...
Мастер-классы Дворца технического творчества в Верхней Пышме

Мастер-классы Дворца технического творчества в Верхней Пышме. В День города педагоги детского технопарка «Кванториум» и центра цифрового образования «IT-куб» проведут увлекательную программу для детей и взрослых на базе современной интерактивной площадки «Книги, кофе и другие измерения» Участники мастер-классов: *️⃣ Познакомятся с робособакой, узнают о языке роботов и о том, как он связан с программированием на Python; *️⃣ Соберут 3D-открытку с достопримечательностями Верхней Пышмы; *️⃣ Создадут серёжки в стиле бохо; *️⃣ Склеят и раскрасят брелок-мопед из фанеры; *️⃣ Сразятся в стрельбе из лука в VR-игре; *️⃣ Устроят гонки на роботанках и настоящий танковый бой; *️⃣ Создадут объёмные изделия из пластика по трафаретам; *️⃣ Сконструируют механические модели промышленных устройств.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх