Мастер-классы Дворца технического творчества в Верхней Пышме. В День города педагоги детского технопарка «Кванториум» и центра цифрового образования «IT-куб» проведут увлекательную программу для детей и взрослых на базе современной интерактивной площадки «Книги, кофе и другие измерения» Участники мастер-классов: *️⃣ Познакомятся с робособакой, узнают о языке роботов и о том, как он связан с программированием на Python; *️⃣ Соберут 3D-открытку с достопримечательностями Верхней Пышмы; *️⃣ Создадут серёжки в стиле бохо; *️⃣ Склеят и раскрасят брелок-мопед из фанеры; *️⃣ Сразятся в стрельбе из лука в VR-игре; *️⃣ Устроят гонки на роботанках и настоящий танковый бой; *️⃣ Создадут объёмные изделия из пластика по трафаретам; *️⃣ Сконструируют механические модели промышленных устройств.