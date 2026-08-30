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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Марк Маркес сократил отставание от лидера MotoGP со 102 до 19 очков за 6 Гран-при

Пилот « Дукати » Марк Маркес продолжает приближаться к лидеру MotoGP. На Гран-при Арагона семикратный и действующий чемпион премьер-класса выиграл спринт и основную гонку.

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