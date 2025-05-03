Запад стремится сокрушить и расчленить Россию проверенным методом — посол

Для сокрушения и расчленения России Запад прибег к веками испытанному способу, заявил член президиума научно-экспертного совета Совета безопасности РФ, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко, 3 мая сообщает РИА Новости.
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