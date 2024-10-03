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  • Eduard
    Лицемеры так выражусь!Россиянин раскрыл...
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Плюс-сайз-звезда «Эйфории» снялась в мини-шортах после похудения

Плюс-сайз-звезда «Эйфории» снялась в мини-шортах после похудения

Американская плюс-сайз-модель и актриса Барби Феррейра снялась в откровенной одежде после похудения. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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