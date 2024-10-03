Плюс-сайз-звезда «Эйфории» снялась в мини-шортах после похудения

Американская плюс-сайз-модель и актриса Барби Феррейра снялась в откровенной одежде после похудения. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).