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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

192 подписчика

Дэмиан Лиллард попал 100100 бросков за год

Звездный разыгрывающий « Портленда » Дэмиан Лиллард в соцсетях поделился своим прогрессом на пути к 100000 точным броскам за год.

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