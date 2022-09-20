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«Ничтожество»: Поплавская жестко прошлась по Бузовой и возмутилась ее эпатажу

«Ничтожество»: Поплавская жестко прошлась по Бузовой и возмутилась ее эпатажу

Актриса Яна Поплавская негативно высказалась по поводу творчества поющей телеведущей Ольги Бузовой. По ее словам, исполнительница не имеет никакого таланта к музыке, поэтому ее долгое процветание в карьере сильно удивляет звезду «Красной шапочки».

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