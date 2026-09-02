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Царьград

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Windows 11 не требует ежедневного выключения и платных антивирусов

Windows 11 не требует ежедневного выключения и платных антивирусов

Специалисты MakeUseOf развенчали мифы об обслуживании ПК с Windows 11. Они отметили, что ежедневное выключение и платные антивирусы не нужны.

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