Андрей Воробьев: Подмосковье получает важную федеральную поддержку

Сегодня Владимир Путин вступил в должность избранного главы государства. На церемонии инаугурации в Кремле собрались свыше 2,5 тысячи человек, включая депутатов, сенаторов, руководство администрации президента и других высокопоставленных лиц.
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