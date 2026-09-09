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Газета.ру

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Блогерша Айза призналась, что переживала из-за участия сына в "Выживалити"

Блогерша Айза призналась, что переживала из-за участия сына в "Выживалити"

Блогерша Айза заявила, что переживала за сына-подростка Сэма во время его участия в шоу «Выживалити. Наследники».

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