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Рикельме о Месси на ЧМ-2022: «Крайне редко все соглашаются, что игрок заслуживает победить. Его чемпионство в радость всем, кто любит футбол»

Экс-хавбек сборной Аргентины Хуан Роман Рикельме рассказал про общение с Лионелем Месси. «Он знает, как сильно я люблю его, мы время от времени общаемся.

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