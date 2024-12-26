Театр абсурда
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Театр абсурда

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"Мы окружим Россию с востока и севера!» Что знает Трамп про Гренландию, требуя ее у Дании

"Мы окружим Россию с востока и севера!» Что знает Трамп про Гренландию, требуя ее у Дании

Претензии Трампа на покупку Гренландии у Дании - сейчас одна из главных мировых новостей.

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Комментарии
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Наталия
Ну, и что скажут те, кто еще недавно провозглашал Трампа чуть ли не миротворцем и  другом России и  положительно оценивал его победу на выборах? Трамп - типичный американский бизнесмен- гангстер и ничего хорошего от него ни миру, ни России  ждать не приходится.
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22 час.
Валентин Щербаков
Этот пиндосовский долбодятел Трамп, после двух покушений, явно напрашивается на третье, Бог любит троицу....
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17 час.
Bogdan Stupin
В вашингтонском обкоме,похоже, начинают понимать, что российские усилия в северных льдах - вовсе не пропаганда. И не стали откладывать реакцию на будущее. А - для начала -  воспользовались тугодумскими качествами некоторых  покорителей Севморпути. Отправив на дно уникальное судно с аналогичным грузом. Которое,несмотря на победы в освоении СМП, почему-то отправили из Питера во Владивосток через кишащий нашими &quot;друзьями&quot; южный маршрут. Возможно,всё дело в ответе на &quot;почему&quot;. Но это уже прерогатива не всех и каждого. А лишь узкого круга строго ограниченных людей...
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15 час.

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