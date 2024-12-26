Ну, и что скажут те, кто еще недавно провозглашал Трампа чуть ли не миротворцем и другом России и положительно оценивал его победу на выборах? Трамп - типичный американский бизнесмен- гангстер и ничего хорошего от него ни миру, ни России ждать не приходится.

Bogdan Stupin

В вашингтонском обкоме,похоже, начинают понимать, что российские усилия в северных льдах - вовсе не пропаганда. И не стали откладывать реакцию на будущее. А - для начала - воспользовались тугодумскими качествами некоторых покорителей Севморпути. Отправив на дно уникальное судно с аналогичным грузом. Которое,несмотря на победы в освоении СМП, почему-то отправили из Питера во Владивосток через кишащий нашими "друзьями" южный маршрут. Возможно,всё дело в ответе на "почему". Но это уже прерогатива не всех и каждого. А лишь узкого круга строго ограниченных людей...