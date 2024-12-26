Претензии Трампа на покупку Гренландии у Дании - сейчас одна из главных мировых новостей.
"Мы окружим Россию с востока и севера!» Что знает Трамп про Гренландию, требуя ее у Дании
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Наталия
Ну, и что скажут те, кто еще недавно провозглашал Трампа чуть ли не миротворцем и другом России и положительно оценивал его победу на выборах? Трамп - типичный американский бизнесмен- гангстер и ничего хорошего от него ни миру, ни России ждать не приходится.
Ответить
22 час.
Валентин Щербаков
Этот пиндосовский долбодятел Трамп, после двух покушений, явно напрашивается на третье, Бог любит троицу....
Ответить
17 час.
Bogdan Stupin
В вашингтонском обкоме,похоже, начинают понимать, что российские усилия в северных льдах - вовсе не пропаганда. И не стали откладывать реакцию на будущее. А - для начала - воспользовались тугодумскими качествами некоторых покорителей Севморпути. Отправив на дно уникальное судно с аналогичным грузом. Которое,несмотря на победы в освоении СМП, почему-то отправили из Питера во Владивосток через кишащий нашими "друзьями" южный маршрут. Возможно,всё дело в ответе на "почему". Но это уже прерогатива не всех и каждого. А лишь узкого круга строго ограниченных людей...
Ответить
15 час.
Свежие комментарии