Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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"Я готов!". Запад отводит Зеленскому роль кровопускателя для России

"Я готов!". Запад отводит Зеленскому роль кровопускателя для России

За последние несколько дней у фюрера украинского народа Владимира Зеленского побывало так много высокопоставленных гостей, что ему вполне могло башню-то и подсорвать от собственной важности и самомнения, подпитанного новыми амбициями.

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