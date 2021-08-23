ГКЧП 30 лет спустя. Послесловие и послевкусие

Жизнерадостный драп НАТО из Афганистана затмил в августе 2021 года круглую дату ГКЧП. Уныло, без огнька это событие откомментировали политики всех направлений, и те, кто должен был бы праздновать победу, и те, кто должен сокрушаться о поражении.