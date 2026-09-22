В районе Червоного Яра расчеты группировки войск «Восток» уничтожают опорные пункты ВСУ - высокотехнологичный артиллерийский боеприпас «Краснополь» залетает точно в цель.
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