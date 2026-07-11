Китай запускает пятилетний план модернизации розничной торговли для стимулирования внутреннего спроса

Государственный совет КНР совместно с профильными министерствами опубликовал официальное комплексное руководство по масштабному развитию национальной индустрии розничной торговли, рассчитанное на период до 2030 года.
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