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Политолог Корнилов: США считают Авакова достойным кандидатом в лидеры Украины

Политолог Корнилов: США считают Авакова достойным кандидатом в лидеры Украины

Политолог Владимир Корнилов в интервью Tsargrad.tv прокомментировал заявление Службы внешней разведки (СВР) РФ о том, что США рассматривают кандидатуру экс-главы МВД Украины Арсена Авакова в качестве вероятного преемника нынешнего лидера страны Владимира Зеленского.

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