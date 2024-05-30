💉 В Крыму начали использовать медицинский диагностический комплекс на основе искусственного интеллекта В центральной районной больнице начали использовать технологию «Цифровой ФАП».
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💉 В Крыму начали использовать медицинский диагностический комплекс на основе искусственного интеллекта В центральной районной больнице начали использовать технологию «Цифровой ФАП».