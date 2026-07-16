"Кубок первых": в КХЛ появится сезонный турнир к 80-летию хоккея

Шесть старейших хоккейных команд России получат собственную гонку внутри регулярного чемпионата: очки, набранные в их первых очных встречах дома и в гостях, сложатся в отдельную таблицу и определят обладателя нового трофея – "Кубка первых".
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