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Журнал «Профиль»

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"Кубок первых": в КХЛ появится сезонный турнир к 80-летию хоккея

"Кубок первых": в КХЛ появится сезонный турнир к 80-летию хоккея

Шесть старейших хоккейных команд России получат собственную гонку внутри регулярного чемпионата: очки, набранные в их первых очных встречах дома и в гостях, сложатся в отдельную таблицу и определят обладателя нового трофея – "Кубка первых".

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