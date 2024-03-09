ВСУ в шаге от разгрома: На «Донецкой дуге» исход битвы уже очевиден

Жовто-блакитная экспертная тусовка срочно требует от Зе-команды переговоров, пока фронт не откатился к Днепру УкроСМИ цитируют российских информационных перебежчиков, что ВС РФ копят в тылу крупнейшие резервы, чтобы провести наступление и разгромить укровермахт за год-полтора.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии