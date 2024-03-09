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СССР-Россия

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  • Михаил Гринжук
    Зачем старое на свалку и металлолом если можно использовать.ОкупаютсяРусские или сошли...
  • Михаил Гринжук
    Дело не в танках или тактике . А в тупых мозгах и имбицилах с запада.Возомнивших что он неприкасаемые и им все можно....Русские или сошли...
  • Лена Елена
    Это так.Знакомый татарин ...

ВСУ в шаге от разгрома: На «Донецкой дуге» исход битвы уже очевиден

ВСУ в шаге от разгрома: На «Донецкой дуге» исход битвы уже очевиден

Жовто-блакитная экспертная тусовка срочно требует от Зе-команды переговоров, пока фронт не откатился к Днепру УкроСМИ цитируют российских информационных перебежчиков, что ВС РФ копят в тылу крупнейшие резервы, чтобы провести наступление и разгромить укровермахт за год-полтора.

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Комментарии
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Виталий Кирпиченко
Бог в помощь! Только сравнения с Курской дугой неуместны. Тогда города, столицы освобождались за дни, а теперь плотины да окраины деревень берут неделями. Не в упрёк, а всё же...
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