Тишковец: в Москве за следующую неделю выпадет почти месячная норма осадков

Предстоящая неделя в центральных регионах России будет отличаться затяжными снегопадами. Хотя за исключением последнего рабочего дня недели, пятницы, осадки не будут носить экстремальный характер, накопительный эффект окажется впечатляющим.
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