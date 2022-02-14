Синицина и Кацалапов завоевали серебро Олимпийских игр в танцах на льду

Когда после успешной Олимпиады-2014 в Сочи распалась пара Никиты Кацалапова и Елены Ильиных, это решение казалось нелогичным и губительным для карьеры обоих фигуристов, обладавших отличными данными, невероятной харизмой и огромным потенциалом.