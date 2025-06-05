Утечка данных в газетном гиганте Lee Enterprises затронула 40 000 человек

Lee Enterprises, гигант в сфере издания газет, который в феврале подвергся атаке программой-вымогателем, что привело к широкомасштабным сбоям в работе десятков американских СМИ, подтвердил, что в результате кибератаки были похищены личные данные сотрудников.
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