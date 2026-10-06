Учительница в Гегаркунике раскаялась после удара второклассницы

Педагог одной из сельских школ Гегаркуникской области, ударившая второклассницу, объяснила свой поступок стрессом и раскаялась, а руководство школы должно назначить ей дисциплинарное взыскание по итогам разбирательства, инициированного после публикации о применении физической силы к ученице.