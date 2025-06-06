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Александр Статченко: Правила Европейского совета по защите данных угрожают запретить биткоин по всей Европе

Александр Статченко: Правила Европейского совета по защите данных угрожают запретить биткоин по всей Европе

Александр Статченко, один из основателей французской криптовалютной биржи Paymium, заявил, что Европейский совет по защите данных (EDPB) обсуждает новые правила, которые могут запретить операции с биткоином в Евросоюзе.

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