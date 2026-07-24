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ВЕСТИ КРЫМ

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Жители поселка Красногвардейского стали все чаще записываться на первичный прием онлайн с помощью мессенджера МАКС

Жители поселка Красногвардейского стали все чаще записываться на первичный прием онлайн с помощью мессенджера МАКС

Ваш браузер не поддерживает видео. Это методы, так называемой телемидицины. Врачи говорят, такая альтернатива помогает экономить топливо - пациент может приехать в больницу сразу на процедуры, предварительно получив консультацию онлайн.

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