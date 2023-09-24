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Эфиопская бегунья Тигист Ассефа выиграла Берлинский марафон с мировым рекордом

Спортсменка из Эфиопии преодолела марафонскую дистанцию с результатом 2 часа 11 минут 53 секунды.  Предыдущий рекорд среди женщин был установлен кенийкой Бриджид Косгеи в 2019 году (2:14.

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