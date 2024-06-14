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Страны Европы начали друг с другом подковёрные переговоры

Страны Европы начали друг с другом подковёрные переговоры

ФОТО СГЕНЕРИРОВАНО НЕЙРОСЕТЬЮ KANDINSKY 3.1 СЕРГЕЙ АНТОНОВ ВАМ С ГАЗОМ? ЕВРОПА НАЧАЛА ПОДКОВЁРНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ Страны Европы начали друг с другом подковёрные переговоры – и речь идёт не об Украине, а о более насущном вопросе.

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