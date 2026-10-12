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За рулем

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Названы самые популярные подержанные машины с ценой до 1,5 млн рублей

Названы самые популярные подержанные машины с ценой до 1,5 млн рублей

За январь-сентябрь 2026 года самой популярной моделью среди подержанных машин стоимостью до 1,5 млн рублей оказался Renault Duster, зато заметнее всего вырос интерес к Toyota Camry.

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