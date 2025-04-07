Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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В Гагарине запланировано масштабное благоустройство

В Гагарине запланировано масштабное благоустройство

Цена реновации набережной реки Гжать в Гагарине превысила 89 миллионов В Гагарине определен подрядчик, которому предстоит выполнить благоустройство набережной реки Гжать по проекту «Поплыли и поехали» в окружном центре.

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