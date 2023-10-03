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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Защитник «Торонто» Тимминс может пропустить несколько недель из-за травмы

25-летний игрок получил травму нижней части тела в предсезонном матче в пятницу. Главный тренер «Лифс» Шелдон Киф назвал ее «серьезной».

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