Богомаз: над Брянской областью уничтожили 26 БПЛА, в том числе три реактивных

Брянская область ночью 29 января подверглась массированной атаке ВСУ. В небе над регионом силами противовоздушной обороны были сбиты 26 вражеских беспилотников, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.
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