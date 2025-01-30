Исследовательская группа ИИ утверждает, что может воспроизвести основные технологии DeepSeek за 30 долларов

Команда исследователей ИИ из Калифорнийского университета в Беркли под руководством кандидата наук Цзяи Пэна утверждает, что воспроизвела основные технологии DeepSeek R1-Zero всего за 30 долларов, продемонстрировав, что передовые модели могут быть реализованы по доступной цене.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии