Исследовательская группа ИИ утверждает, что может воспроизвести основные технологии DeepSeek за 30 долларов

Команда исследователей ИИ из Калифорнийского университета в Беркли под руководством кандидата наук Цзяи Пэна утверждает, что воспроизвела основные технологии DeepSeek R1-Zero всего за 30 долларов, продемонстрировав, что передовые модели могут быть реализованы по доступной цене.