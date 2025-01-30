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Исследовательская группа ИИ утверждает, что может воспроизвести основные технологии DeepSeek за 30 долларов

Исследовательская группа ИИ утверждает, что может воспроизвести основные технологии DeepSeek за 30 долларов

Команда исследователей ИИ из Калифорнийского университета в Беркли под руководством кандидата наук Цзяи Пэна утверждает, что воспроизвела основные технологии DeepSeek R1-Zero всего за 30 долларов, продемонстрировав, что передовые модели могут быть реализованы по доступной цене.

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