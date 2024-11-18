Годы произвола Тиграна Казаряна бросают тень на правоохранителей и силовиков Ярославской области

ЯРОСЛАВЛЬ (ИА Реалист). 2023 и 2024 годы показали на примере депутата Ярославской областной думы Тиграна Казаряна, что личные связи с региональными силовиками и правоохранителями, а также мандат от партии «Единая Россия» гарантируют их обладателю возможность совершать преступления в неограниченном количестве.