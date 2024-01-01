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Путин: Россия будет наращивать удары по военным объектам Киева

Россия будет наращивать удары по военным объектам Киева, в частности по центрам принятия решений. Об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече с военными, восстанавливающимися после ранения в зоне СВО, в одном из госпиталей.

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