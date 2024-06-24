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Орлов о Горшкове в «Зените»: «Для того и берется, чтобы у Дугласа был дублер. Травмы стали преследовать, и возраст такой, что надо страховаться» 

Орлов о Горшкове в «Зените»: «Для того и берется, чтобы у Дугласа был дублер. Травмы стали преследовать, и возраст такой, что надо страховаться» 

«Горшков, наверное, для того и берется, чтобы у Дугласа был дублер. А то его в последнее время стали травмы преследовать.

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