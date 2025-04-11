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Непристойные традиции старины, способные смутить даже современного человека

Непристойные традиции старины, способные смутить даже современного человека

Мы почему-то считаем, что до сексуальной революции 1960-х секс считался чем-то непристойным и те, кто им интересовался не для продолжения рода, автоматически становились распутниками и всячески порицались.

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