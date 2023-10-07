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СМИ сообщили о произошедшем скандале на саммите в Гранаде

СМИ сообщили о произошедшем скандале на саммите в Гранаде

Французский лидер Эммануэль Макрон и глава правительства Италии Джорджа Мелони отстаивают дипломатический скандал, который случился на неформальном саммите Европейского политического сообщества в испанской Гранаде, сообщает Bloomberg.

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Комментарии
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Лев Добрый
Рано рано два барана застучали в ворота, тра -та-та и тра -та-та...........👀😜👈
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