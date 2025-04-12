Дугин вывел формулу: "Будьте как русские, будьте как китайцы - и будет вам счастье". Русский философ Александр Дугин считает, что тот пример дипломатии, который всему миру сейчас демонстрируют Россия и Китай, полезен не только в наших двусторонних отношениях, но и в отношениях наших стран со странами всего мира.