ИБ-специалист Шутов: перед утилизацией смартфона нужно перезаписать его память

Перед утилизацией старого смартфона пользователю стоит озаботиться его подготовкой к этой процедуре. В частности, человек должен хорошо очистить память устройства, чтобы данные невозможно было восстановить.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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