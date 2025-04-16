В G7 недовольны: США отказались подписать заявление с осуждением ракетного удара по Сумам

Соединенные Штаты отказались подписать совместное заявление G7 относительно Украины, в котором содержались довольно резкие антироссийские выподы по следам недавнего российского ракетного удара по Сумам, приведшего к многочисленным человеческим жертвам.
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