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В G7 недовольны: США отказались подписать заявление с осуждением ракетного удара по Сумам

В G7 недовольны: США отказались подписать заявление с осуждением ракетного удара по Сумам

Соединенные Штаты отказались подписать совместное заявление G7 относительно Украины, в котором содержались довольно резкие антироссийские выподы по следам недавнего российского ракетного удара по Сумам, приведшего к многочисленным человеческим жертвам.

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