Rolls-Royce представил спецверсию Black Badge Ghost в честь солнечного затмения

Производитель люксовых автомобилей Rolls-Royce представил спецверсию своего роскошного седана под названием Black Badge Ghost Ékleipsis Private Collection, дизайн которой был вдохновлен полным солнечным затмением.
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