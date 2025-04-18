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Свежие комментарии

  • Николаевна
    Спасибо за рецептПЫШНАЯ ШАРЛОТКА С...
  • Николаевна
    Мне проще его приготовить зимойРецепт рассольник...

Как приготовить овощной торт с капустными коржами

Подробное приготовление овощного торта, состоящего из капустных коржей с начинкой из овощей и сыра. Рецепт включает в себя обработку ингредиентов, приготовление коржей и начинки, оптимальные техники, последовательность шагов.

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