Школу №28 ждет капитальный ремонт

В 28-й школе Смоленска будет проводиться капитальный ремонт. Так, по словам заместителя главы города по социальной сфере Елены Талкиной, в школе рассматривается вопрос об организации дальнейшего образовательного процесса для учеников.
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