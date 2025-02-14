«Доверьтесь нам»: разработчики Okami 2 поделились первыми подробностями сикве...

«Доверьтесь нам»: разработчики Okami 2 поделились первыми подробностями сиквела легендарной приключенческой игрыАнонс на церемонии награждения The Game Awards 2024 продолжения легендарной приключенческой игры Okami от Capcom оставил после себя много вопросов.
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