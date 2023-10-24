Театр абсурда
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Театр абсурда

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Скандал с Сатановским лишь набирает обороты. Следующим Соловьев уволит Кедми

Скандал с Сатановским лишь набирает обороты. Следующим Соловьев уволит Кедми

Интересная жизнь с Vera Star Судя по всему политологу и востоковеду Евгению Сатановскому еще долго будет аукаться хамство которое он допустил по отношению к представителям российского дипломатического ведомства, в частности по отношению к замглавы МИД Михаилу Богданову и официальному представителю МИД Марии Захаровой.

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