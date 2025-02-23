ХК «Сибирь» дал бой безоговорочному лидеру КХЛ в Ярославле

После разгрома от «Спартака» в Москве, сибиряки пожаловали в гости к лидеру чемпионата. Ярославцы также самыми первыми из всех команд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) обеспечили себе участие в плей-офф Кубка Гагарина.
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