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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Балтика» считает поведение Талалаева недопустимым: «Из-за него страдает имидж клуба, города и региона. Тренер подводит команду, лишаясь возможности управлять игрой»

В «Балтике» осудили поведение Андрея Талалаева. Напомним, главный тренер калининградской команды был дисквалифицирован на 4 матча РПЛ и оштрафован на 400 тысяч рублей за «систематическое оскорбительное поведение».

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