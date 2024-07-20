Когда отдых в тягость: психотерапевт рассказал, почему перед отпуском возникает стресс

Казалось бы, в ожидании отпуска мы должны радоваться, но чем он ближе, тем больше нервов и срывов. Почему так происходит? фото: iStockВ жизни так много вещей, которые заставляют нас понервничать, но почему-то в этом списке есть и предстоящий отпуск.